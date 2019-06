Calciomercato Serie B e Serie C, attivissimo l’Empoli: tre contropartite dal Sassuolo per Caputo, bene il Pescara

Non solo il calciomercato in Serie A, tante notizie anche per quanto riguarda Serie B e Serie C. Ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. E’ il Sassuolo la squadra più vicina a Caputo, tre contropartite all’Empoli del tecnico Bucchi: Bandinelli, Ricci e Dall’Orco, sempre l’Empoli su Dezi e Stulac del Parma, per l’attacco i nomi sono quelli di Mancuso e Ceravolo. Il Pescara ha con il Napoli l’accordo Palmiero, non quello per Tutino, richiesta al Parma per Ciciretti. Altro rinforzo per l’Entella che dal Napoli ottiene il portiere Contini. In Serie C il Teramo punta sull’esperto difensore Francesco Cosenza, il Vicenza per la difesa può avere Riccardi dal Lecce.