Calciomercato Serie B e Serie C, tutte le trattative: Diamanti lascia Livorno, Monza scatenato!

Il calciomercato è caldo non solo in Serie A ma anche in Serie B e Serie C sono state tante le trattative andate in scena nelle ultime ore, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Si separano le strade tra il Livorno ed il calciatore Diamanti, il club in entrata valuta Tounkara. Scatenato il Benevento che ha lanciato l’assalto a Brugman del Pescara, la valutazione è di 3 milioni di euro. Il nuovo portiere dello Spezia sarà Krapikas, lituano della Sampdoria, il Frosinone di Nesta su Tremolada. Il Perugia ha messo nel mirino Deli del Foggia. Il Pordenone punta Iemmello.

Diverse trattative anche in Serie C. La Giana sta per chiudere con Sodinha, accordo tra la Ternana e l’Atalanta per Suagher, tentativo anche per Sounas del Monopoli. Il Catanzaro sull’attaccante del Torino Butic, il Bari chiude per Kupisz del Livorno, piace Ferrari del Piacenza. Scatenato il Monza, è fatta per il portiere Lamanna, questione di ore anche per Sampirisi, per il centrocampo occhi su Arrigoni, per la trequarti è testa a testa tra Schenetti e Maiorino, per l’attacco il sogno è Ceravolo.