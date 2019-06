Calciomercato Serie B, le ultime trattative: il Livorno su Siligardi, Spezia attivissimo

Calciomercato Serie B – Sono ore caldissime di calciomercato, non solo in Serie A ma anche il Serie B, ecco il punto de ‘Il Corriere dello Sport’. Andrea Cisco giocherà nel Pescara nella prossima stagione, l’esterno offensivo arriva in prestito dal Sassuolo. Palmiero del Napoli potrebbe essere il giusto sostituto di Brugman, L’Ascoli spera di ricevere dal Genoa il prestito dell’attaccante Asencio, il Padova ha chiesto l’attaccante Beretta, lo Spezia pensa all’esterno Juan Ramos del Parma, Daniele Croce sta per lasciare la Cremonese e chiudere la carriera all’Empoli, per l’attacco idee Paloschi ed Antenucci. Il Livorno tratta con il Parma per Luca Siligardi e valuta per l’attacco Giuseppe De Luca.