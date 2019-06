CALCIOMERCATO SPAL – La Spal continua a sorprendere, il club è reduce da un’altra buona stagione ed una salvezza strappata con i denti dopo una seconda parte molto importante. Adesso l’obiettivo è quello di confermarsi e l’intenzione è ripartire dalla certezza in panchina: Semplici. Il tecnico e la dirigenza sono al lavoro per costruire una squadra all’altezza, previsto l’arrivo di un attaccante di spessore ed il nome porta a Ciccio Caputo dell’Empoli che si prepara dunque a tornare nel campionato di Serie A dopo la retrocessione con la squadra di Andreazzoli. Superata la concorrenza del Parma, la valutazione dell’Empoli è di 10 milioni di euro ma come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nell’affare potrebbe rientrare Antenucci.