CALCIOMERCATO TORINO – Il Torino si prepara per la prossima stagione con l’intenzione di alzare l’asticella ed ottenere la qualificazione alla prossima Europa League. Il presidente Cairo è già attivissimo sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte, mosse in ogni reparto. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ si sta cercando un marcatore sul centrosinistra, ritorno di fiamma per Bogdan del Livorno, la trattativa adesso può decollare, difficile arrivare infatti a Juan Jesus della Roma, sia per una questione economica che di volontà del calciatore. Previsto anche un arrivo per il ruolo di terzino con il nome di Mario Rui che continua ad essere un nome caldo, poi novità anche a centrocampo ed in attacco.