CALCIOMERCATO TORINO – Il Torino fa sul serio per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di conquistare la qualificazione alla prossima Europa League, le basi ci sono e Walter Mazzarri in panchina è una garanzia. Il presidente Cairo sta lavorando intensamente sul mercato in entrata, sono tanti i nomi circolati nelle ultime ore, alla lista come riporta l’edizione odierna di ‘TuttoSport’ si è aggiunto anche Kouamè del Genoa. Il Torino è alla ricerca di una seconda punta da affiancare a Belotti, le prime voci parlavano di Verdi del Napoli ma non mancano le alternative, l’ex Cittadella sarebbe un colpo perfetto per qualità, caratteristiche e prospettive per il futuro. La trattativa non si preannuncia facile ma il Torino ha intenzione di provarci.