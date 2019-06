CALCIOMERCATO TORINO – Nelle ultime ore si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe Torino e Inter vicine all’accordo per il trasferimento sotto di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga non rientra nei piani di Antonio Conte per i suoi limiti caratteriali. I nerazzurri, che devono snellire la rosa e incassare prima del 30 giugno, sarebbero disposti a cedere il giocatore anche in prestito.