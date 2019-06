CALCIOMERCATO TORINO – Il Torino sempre più attivo sul fronte calciomercato, il club granata ha intenzione di tentare l’assalto alla prossima Europa League. La squadra ha disputato una stagione molto importante e la dirigenza sta valutando le mosse per il prossimo campionato insieme all’allenatore Walter Mazzarri. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ è andato in scena un incontro in un bar di Milano nella giornata di martedì tra Marotta ed il presidente Cairo, i nerazzurri sono tornati alla carica per il difensore Izzo ma il Torino ha chiuso la porta. Al contrario ritorno di fiamma dei granata per il centrocampista Gagliardini, il presidente Cairo prepara l’offerta da 15 milioni di euro.