CALCIOMERCATO TORINO – Il Torino programma il futuro con l’intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva per la prossima stagione con l’obiettivo di conquistare la qualificazione in Europa. La squadra è già altamente competitiva ma si cerca il definitivo salto di qualità con due-tre innesti in grado di fare la differenza. Si guarda con attenzione in casa Napoli, arrivano conferme sull’interesse per Mario Rui e nelle ultime ore secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ è finito Verdi. La stagione dell’ex Bologna non è stata entusiasmante anche per il poco spazio trovato, per questo potrebbe decidere di sposare un nuovo progetto, il Torino potrebbe mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto a 15-18 milioni per provare a convincere il Napoli.

