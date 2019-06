CALCIOMERCATO TORINO – L’obiettivo è alzare l’asticella. Il Torino è reduce da una stagione entusiasmante, merito anche e soprattutto di Walter Mazzarri, l’allenatore adesso è al lavoro con la dirigenza per costruire una squadra sempre più competitiva per tentare la qualificazione alla prossima Europa League. Dopo il riscatto di Ola Iana stesso discorso per Djidji, è questa la nuova mossa del Torino che verserà nelle casse del Nantes 4,5 milioni di euro. Continua la ricerca anche ad un terzino, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ l’alternativa a Mario Rui porta a Ouwejan, la freccia olandese dell’Az Alkamaar. Ha doti fisiche ed è giovane (classe 1996), il contratto è in scadenza nel 2022 e ha una valutazione di circa 6 milioni di euro. Si tratta di un terzino sinistro, l’ideale in un 3-5-2.