Calciomercato Torino, Sirigu: “Se ci fossero offerte della Roma, Cairo me lo direbbe”

Salvatore Sirigu, portiere del Torino ha smentito le voci di un’offerta della Roma, dicendo che il presidente Cairo l’avrebbe avvertito se ci fossero stati veri interessamenti: “Il presidente Cairo ha detto di no per me alla Roma? Non so se sia vero, non ho sentito nessuno, però il presidente è un uomo di mondo. Conosce bene le regole del mercato e sono sicuro che se dovesse ricevere un’offerta per me, mi chiamerebbe lui in primis per poterne parlare. E’ una persona aperta a tutto”. “Roma è una bellissima città, ma ne parlerò nel momento in cui dovessi ricevere una proposta di qualsiasi tipo senza problemi – ha spiegato l’ex estremo del Psg -.

“Se sogno di chiudere la carriera a Cagliari? Ci ho pensato quando ero piccolo, avendo il mito di questa squadra come ogni sardo che gioca al calcio. Questa sensazione però mi è passata con gli anni perché le strade non si sono mai incrociate se non da avversari. E’ una squadra che mi fa simpatia, è la squadra della mia regione. I miei amici e i miei parenti tifano Cagliari, non creo false illusioni. Magari tra qualche anno non sarò in grado di giocare, non precludo nulla ma sono anche molto realista. Non avrei voglia di arrivare in condizione pessime, soprattutto al Cagliari”.