TRATTATIVE CALCIOMERCATO – Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, le società sono al lavoro per prepare la prossima stagione. Una squadra molto attiva è l’Atalanta, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ il sogno è Leonardo Pavoletti del Cagliari, autore di una stagione di livello altissimo. Altri nomi clamorosi per l’attacco El Shaarawy, Muriel, Caputo e Inglese e non è mancato chi ha proposto Mandzukic o il ritorno di Petagna. Altre sorprese sono Perotti o Iago Falque, per il momento voci ma le intenzione dell’Atalanta sono importanti per ben figurare in Champions League. Si muove il Lecce che aspetta la risposta di Bertolacci, per la fascia il primo obiettivo è Luperto. Il Bologna continua a corteggiare Caicedo, l’Udinese segue Lazzari e Grassi.