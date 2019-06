Calciomercato, le ultime trattative: doppia cessione in casa Samp, beffa per il Genoa

Il weekend è iniziato ma le società non si fermano sul calciomercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Nelle ultime ore visite mediche per l’attaccante Pinamonti con il Genoa, colpo importante del club rossoblu per un calciatore di sicuro talento. Si avvicina una doppia cessione in casa Sampdoria, la prima riguarda l’attaccante Kownacki, è fatta per il trasferimento al Fortuna Dusseldorf, nelle casse del club blucerchiato 10 milioni di euro. Cessione ad un passo anche per il difensore Andersen, a sorpresa la prossima squadra del calciatore dovrebbe essere il Lione. Niente Genoa per Gerson, l’ormai ex Roma ha raggiunto l’accordo con la Dinamo Mosca. In Serie B si muove il Pescara, il club ha acquistato dal Parma Calcio le prestazione sportive del calciatore Cristian Galano attaccante classe 1991 che si trasferisce a titolo definitivo.