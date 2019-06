Calciomercato, tutte le trattative: colpaccio Napoli, nomi nuovi per Milan e Bologna

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli avrebbe trovato l’accordo con Manolas. Il greco sarà il sostituto di Albiol, in partenza verso il Villareal. La Roma però non fa sconti sul prezzo del cartellino e pretende la clausola di 36 milioni. Il Napoli, secondo quanto riferito, starebbe provando ad inserire nella trattativa Diawara. Il centrocampista piace alla Roma ma non c’è accordo sulla valutazione che le due società ne fanno. Un altro nome che potrebbe tornare utile come contropartita è quello di Mario Rui. (LA NOTIZIE NEL DETTAGLIO).

Manovre in casa Bologna. Diversi i nomi accostati agli emiliani in questi giorni, ma ne spunta uno nuovo per l’attacco: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport odierno, infatti, c’è l’ipotesi Adem Ljajic per il reparto avanzato. Il serbo, che conosce bene la Serie A, ritroverebbe uno degli allenatori che meglio lo ha sfruttato nelle sue varie esperienze in Italia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Milan alla ricerca di rinforzi, con Giampaolo si è già parlato di campagna acquisti. In ballo sempre i nomi di Sensi per il centrocampo e Lovren per la difesa, ma ci sono anche alcuni elementi che – recentemente o in passato – il tecnico ha allenato in blucerchiato: oltre a Praet, infatti, spunta il nome di Torreira, quest’anno all’Arsenal dopo aver fatto molto bene a Genova. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).