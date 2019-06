Calciomercato, tutte le trattative del giorno: il primo colpo (a sorpresa) del Milan, le mosse di Inter, Lazio e Roma

TRATTATIVE CALCIOMERCATO – E’ arrivato il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. Dopo l’addio con Gattuso e Leonardo e in attesa di ufficializzare l’allenatore (Giampaolo), la dirigenza – nel nome di Gazidis, Maldini e Boban (prima ‘operazione’ da rossonero) – si è mossa acquistando il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic: il costo è di 8 milioni di euro più bonus. Il Milan ci prova anche per il difensore del Liverpool Lovren. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’Inter sta lavorando per definire il futuro di alcuni giocatori in rosa ed è ad un passo dall’acquisto di Lucien Agoumè, centrocampista francese classe 2002 dello Sochaux definito una grande promessa del calcio francese. Rebus portieri tra Milan e Roma. Interrogativo Donnarumma in casa rossonera, ma la dirigenza avrebbe già pronte le alternative, che rispondono ai nomi di Cragno e Plizzari come secondo. Sensi è l’obiettivo ma piace anche Strootman. Ai giallorossi, invece, serve un portiere nuovo di zecca visto che Olsen ha deluso e verrà ceduto: nel mirino Anthony Lopes del Lione. La Lazio è pronta a liberare gratis Radu nel caso in cui il difensore trovasse una nuova sistemazione, Tare intanto ha messo gli occhi su Diego Lainez. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Roma riparte da Paulo Fonseca. L’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. Iniziano a circolare i primi nomi per il mercato. A dirigere le operazioni è atteso Gianluca Petrachi, ds del Torino. Il tecnico portoghese punterà forte sul 4-2-3-1 e i ruoli principali in cui intervenire sono la mediana, la fascia sinistra e la prima punta, oltre al portiere. Dato per scontato che Olsen non giocherà nella nuova Roma di Fonseca, i nomi che potrebbero sostituirlo sono quelli di Sirigu, Cragno, Radu e Anthony Lopes. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).