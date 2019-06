Calciomercato, le ultime trattative: un innesto per reparto alla Fiorentina (ipotesi Borja Valero), Udinese su Destro e Romulo

Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, in particolar modo tante squadre pronte a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Al lavoro la nuova Fiorentina di Commisso, un nome per reparto fino all’attacco, si tratta del portiere Viviano, del difensore Zapata, del centrocampista Borja Valero, i viola sognano il grande ritorno dell’attuale calciatore dell’Inter e dell’attaccante Inglese. Il Genoa alla ricerca di un attaccante, nel mirino Caputo e Scamacca, quest’ultimo seguito anche dalla Spal. Il Parma aspetta la risposta di Balotelli e per il ruolo di terzino valuta Sala. In casa Udinese non è scontata la conferma di Okaka, potrebbe arrivare Mattia Destro dal Bologna, per il centrocampo occhi su Romulo.