Calciomercato, le ultime trattative: colpi di Genoa, Samp e Lecce, l’attaccante per il Parma ed il nome nuovo del Bologna

Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, tante trattative nelle ultime ore per quanto riguarda i club del campionato di Serie A. Non solo movimenti in uscita ma anche qualcosa in entrata in casa Roma, è tutto fatto per la cessione di Manolas al Napoli che prevedere l’inserimento nella trattativa della contropartita Diawara, il sostituto del greco è stato già individuato e porta il nome Bartra, doppio affare con il Betis che coinvolge anche il portiere Pau Lopez. Genoa scatenato, non solo Pinamonti nelle ultime ore scatto anche per Gerson. In casa Sampdoria mancano solo i dettagli per il centrocampista Malinovskyi. Il Lecce ha scelto il portiere per la prossima stagione, si tratta di Gabriel, si avvicina nuovamente l’attaccante Yilmaz. Il Parma è ai dettagli per Karamoh, la Spal dopo D’Alessandro chiude anche il portiere Berisha. Il Bologna ha messo nel mirino Nikola Moro della Dinamo Zagabria.