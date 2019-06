Calciomercato, le ultime trattative: Joao Pedro lascia il Cagliari, doppio colpo Sassuolo, via Gervinho

Il calciomercato non dorme mai. Joao Pedro è destinato a lasciare il Cagliari. Sul centrocampista c’è l’Atalanta che è molto vicina alla chiusura. Come riporta Sky Sport, l’accordo è in dirittura d’arrivo per 8 milioni più il cartellino di Federico Mattiello. Dopo cinque stagioni tra alti e bassi, dunque, Joao Pedro è destinato a lasciare l’isola per volare in Champions League.

Doppio colpo per il Sassuolo di Roberto De Zerbi. A breve arriveranno Hamed Traoré, via Juventus, e Francesco Caputo. Vinta la concorrenza del Cagliari per il centrocampista che molto bene ha fatto nel finale di stagione. Per il bomber dell’Empoli superate, invece, Spal e Parma. Caputo tornerà così a calcare i campi di Serie A.

Un protagonista della prossima stagione potrebbe, invece, lasciare. Si tratta di Gervinho, attaccante ivoriano del Parma. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Gervinho ha diverse proposte dalla Turchia e dalla Francia. I ducali potrebbero sacrificarlo per arrivare a Mario Balotelli, sogno di mercato dei gialloblu.