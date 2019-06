Caos procure, il legale di Lotito: “Mai dato il consenso alle interviste pubblicate oggi”

Gian Michele Gentile, legale del presidente della Lazio, Claudio Lotito, in una nota precisa che non è stato prestato alcun consenso alla pubblicazione delle parole apparse oggi sui quotidiani: “L’avv. Gian Michele Gentile, a nome e per conto del dott. Claudio Lotito, precisa che il Presidente della Lazio non ha reso nessuna delle interviste pubblicate sui quotidiani odierni, non avendo dato nessun consenso alle stesse, e che quanto in queste riportato ha il solo scopo di rendere sospetti rapporti e fatti noti, accaduti pubblicamente e facenti parte della vita istituzionale del Presidente della prima squadra di calcio della Capitale”. “Il dott. Lotito procederà alla tutela della sua immagine di fronte ad ogni illazione o commento lesivo della sua persona”, conclude il comunicato.