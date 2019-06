La solita estate bollente quella che rischia di portare conseguenze al calcio italiano, l’ennesimo scandalo con rischio di ribaltoni anche in classifica. Nel mirino c’è l’operazione Oikos che ha portato all’arresto di diversi dirigenti in Spagna e che adesso si è allargata anche in Italia. Prima la bomba su Ciro Immobile ed il Frosinone, è stato tirato in ballo l’attaccante della Lazio su presunte scommesse, il calciatore ha smentito ogni tipo di coinvolgimento. E nelle ultime ore un nuovo scandalo su una presunta combine di un’altra partita dello scorso campionato di Serie A, Cagliari-Frosinone, bomba lanciata dal quotidiano El Pais, 1-0 il risultato finale grazie ad un rigore trasformato da Joao Pedro su goffo intervento di Zampano.

Il procuratore Giuseppe Pecoraro non ha perso tempo e subito dopo le prime indiscrezioni ha deciso di aprire un fascicolo, sono stati chiesti agli inquirenti spagnoli la trasmissione degli atti, nel dettaglio l’ex calciatore Carlos Aranda parla con l’uomo di fiducia Mattia Mariotti per provare ad indirizzare la partita Cagliari-Frosinone. Non è da escludere un possibile deferimento per le due squadre come non è da scartare il coinvolgimento di altre squadre con la situazione che potrebbe allargarsi a macchia d’olio, la squadra che al momento rischia di più è sicuramente in Frosinone, in caso di deferimento esistono i margini di un illecito sportivo.