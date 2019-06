Catania, l’ex Calil: “Mi dispiace, ma finché ci saranno certe persone…”

Il Catania è stato eliminato dal Trapani nella corsa playoff verso la Serie B. Tra i tanti commenti spicca quello di Caetano Calil, ex degli etnei, che non ci va per nulla leggero. L’attaccante brasiliano, che ha vestito la maglia del Catania tra il 2015 ed il 2018 ha voluto polemizzare in una storia pubblicata su Instagram: “Certe cose non cambieranno mai allora. Mi dispiace per i ragazzi e per i tifosi”. In basso la story di Calil.