Catania, Lo Monaco: “smentisco le frasi che mi sono state attribuite”

Con riferimento all’articolo pubblicato in data odierna sul sito itasportpress.it, l’amministratore delegato del Calcio Catania Pietro Lo Monaco osserva: “Smentisco categoricamente le frasi che mi sono state attribuite: dopo le dichiarazioni rese al termine della gara giocata a Trapani, infatti, non ho rilasciato alcuna intervista relativa alla squadra ed alla società. Osservo attualmente il silenzio stampa, così come tutti i tesserati del nostro club”.