Petr Cech torna a Londra, nel suo Chelsea. L’ex portiere ceco è stato presentato oggi come “Technical and Performance Advisor” del club blues: “Sono un privilegiato e sono felice di avere l’opportunità di unirmi nuovamente al Chelsea: darò il mio contributo a creare il miglior ambiente possibile per prestazioni di alto livello e continuare a centrare i successi ottenuti dal club negli ultimi 15 anni”, ha affermato Cech. “Non vedo l’ora di cominciare questa nuova sfida: spero di poter trasmettere tutte le mie conoscenze e la mia esperienza a livello calcistico”, ha aggiunto l’ex portiere.

I feel very privileged to have this opportunity to join @Chelseafc again and help create the best possible high level performance environment to continue the success the club has had over the past 15 years … pic.twitter.com/FvcZc698mx

— Petr Cech (@PetrCech) 21 giugno 2019