Cessione Fiorentina, le parole di De Sisti e Vallesi sul probabile arrivo di Rocco Commisso come nuovo proprietario

Le parole all’Adnkronos del cantante Paolo Vallesi, tifoso della Fiorentina, sul possibile passaggio di proprietà: “Come tutti, mi auguro che faccia il bene della squadra. L’era Della Valle era oramai finita. E’ una pagina fatta anche di bei ricordi, ma negli ultimi anni il legame era impossibile da ricucire”. Spero – aggiunge Vallesi – possa essere la persona giusta per questa squadra. E’ un personaggio di cui si sa poco, ma non possiamo far altro che augurarci faccia il bene della Fiorentina”.

Anche Giancarlo De Sisti, ex giocatore e allenatore viola ha detto la sua sulla cessione dei Della Valle a Rocco Commisso: “Speriamo porti nuovo entusiasmo in città. Speriamo che la ragione per cui sia stato fatto abbia un senso. La gente non era contenta della precedente gestione. Chi subentra deve avere impegno e curiosità e deve avere buoni propositi. Bisognerebbe conoscere le nuove strategie che vogliono adottare”.