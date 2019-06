Champions Africana, è caos: il Wydad Casablanca lascia il campo per protesta, l’Esperance Tunisi vince a tavolino! [FOTO]

1 /33 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Quanto accaduto in Africa ha del clamoroso. Si è giocata la finale di Champions League tra Esperance Tunisi e Wydad Casablanca, passata alla storia più che per fatti calcistici, per altro.

Dopo la gara d’andata finita 1-1, il ritorno – allo “Stade El Menzah” – vedeva i padroni di casa dell’Esperance avanti di una rete. Intorno all’ora di gioco, arrivava il pari dei marocchini, annullato però dall’arbitro a causa di un fallo. I giocatori del Wydad chiedevano così l’intervento della Var, ignari però che la tecnologia non funziona: gara interrotta per oltre un’ora e mezza, la squadra ospite si rifiutava di tornare in campo e all’arbitro gambiano Papa Bakary Gassama non restava che sancire la vittoria dell’Esperance. E mentre la Wydad Casablanca rischia ora l’esclusione dalle coppe per i prossimi due anni, la Confederazione africana ha convocato per martedì una riunione d’emergenza dell’Esecutivo. In alto la FOTOGALLERY del match.