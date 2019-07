Champions League, accordo Sky-Mediaset per le partite in chiaro: tutti i dettagli

Accordo raggiunto tra Sky e Mediaset per 16 partite in chiaro delle prossime due edizioni della Champions League. Rai a mani vuote. A confermarlo è l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui manca soltanto l’assenso dell’UEFA, che è solo una formalità. Già martedì Mediaset presenterà i palinsesti per la prossima stagione e potrebbe annunciare ufficialmente l’accordo. E’ stata respinta per quest’anno la Rai, che aveva fatto ricorso, non andato a buon fine. Secondo le prime indiscrezioni Sky cede 16 partite (Supercoppa Europea inclusa) e Mediaset potrebbe trasmettere una seconda partita in chiaro a settimana ma solo per la fase a gironi.