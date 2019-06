Champions League, Manchester City favorito secondo i bookie poi Barcellona e Juventus

Il pensiero delle squadre è già rivolto alla prossima stagione, in particolar modo l’obiettivo è provare a vincere la Champions League, chiodo fisso per la Juventus che ha deciso di affidarsi a Maurizio Sarri per provare l’impresa. Stesso obiettivo per Guardiola, secondo quanto riporta Agipronews, è il tecnico del City il favorito assoluto a 4,50 secondo Stanleybet.it. Poi il Barcellona a 5,5 e sul gradino più basso del podio la Juventus a 7,50. Altre squadre in corsa per la vittoria con grandi allenatori pronti ad alzare il trofeo: Jurgen Klopp del Liverpool, Zinedine Zidane del Real Madrid e Thomas Tuchel del PSG, tutti quotati a 7,50, come Sarri, per conquistare la Champions.