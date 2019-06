Champions, sale l’attesa per Tottenham-Liverpool: tifosi a Madrid senza ticket, scatta la caccia al biglietto [VIDEO]

E’ caccia al biglietto a Madrid in vista della finalissima di Champions League Tottenham-Liverpool. Molti i tifosi senza ticket che sperano di trovare il tagliando all’ultimo. Una donna venezuelana di 32 anni è stata arrestata dalla polizia spagnola per aver tentato di vendere due biglietti falsi a 8.400 euro. Alle due società, Tottenham e Liverpool sono andati 17mila tagliandi a testa. Intanto la città è invasa dai supporters inglesi che regalano spettacolo in giro per Madrid. Tantissimi i personaggi del mondo del calcio e non presenti allo stadio. In basso i VIDEO dei tifosi inglesi.

Tottenham and Liverpool fans have taken over Madrid What an atmosphere #UCLfinal pic.twitter.com/MEfHcRR0Z5 — Mick Wreckless (@MickWreckless) 1 giugno 2019