Chelsea, Lampard si allontana? Il Derby County: “Vogliamo tenerlo con noi”

E’ stata una delle bandiere del Chelsea che dall’avvento di Abramovich ha vinto tutto. Adesso potrebbe tornare a Londra, ma nelle vesti di allenatore. Frank Lampard è in cima alla lista dei desideri del patron dei blues per sostituire Sarri. Ma il Derby County, club con cui è attualmente sotto contratto l’ex centrocampista, non ne vuole sapere di liberarlo.

Mel Morris infatti, proprietario del club, smentisce qualsiasi contatto col Chelsea in merito al giovane tecnico: “Abbiamo messo in chiaro con tutti, compreso Frank, che vogliamo tenerlo con noi a lungo. Se il Chelsea vuole ingaggiarlo, è in suo potere presentare un’offerta. Nel frattempo continueremo a portare avanti i nostri progetti per la prossima stagione e lavoreremo fianco a fianco su questo con Frank, che sa quanto è stimato qui al Derby County“.