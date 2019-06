Chelsea, pronto Lampard per il dopo Sarri: e con lui potrebbe tornare un altro grande ex…

Il Chelsea ha tentato fino all’ultimo istante di convincere Sarri a rimanere, ma il tecnico toscano ha accettato la corte dei bianconeri, su cui manca soltanto l’ufficialità.

I blues sono così costretti a guardarsi attorno per il nome del sostituto. E’ pronto il nuovo tecnico. Non ci sono dubbi su Frank Lampard, da settimane il prescelto di Abramovich. Grande passato a Londra da calciatore per l’ex centrocampista, reduce dalla sua prima esperienza in panchina al Derby County. Insieme a Lampard potrebbe però tornare un altro grande ex molto amato da quelle parti: Didier Drogba. Ruolo? Nello staff del neo tecnico, insieme al vice allenatore Jody Morris. Gianfranco Zola, invece, sembrerebbe essere lontano dai blues.