Chiesa e Barella pensano solo all’Italia, ma l’attaccante precisa: “Il comunicato di ieri? Non so nulla…”

Sono tra i talenti migliori dell’Italia e non per niente al centro di numerosi rumors di mercato. Ma la loro testa è esclusivamente alla Nazionale, per le due gare di qualificazione, e agli Europei Under 21. Chiesa e Barella hanno parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. Il primo, come confermato dalla sua società ieri, non si muoverà da Firenze, anche se lui non sembra esserne al corrente: “Non ho parlato con nessuno e non mi è stato detto nulla“, le sue parole. “Fa piacere l’interessamento di altri club ma sono in Nazionale e sono a disposizione del Ct Mancini, penso solo a questo – prosegue – Tutto quello che succede fuori da qua, non mi interessa. Adesso ci aspettano due partite importantissime – il riferimento alle gare con Grecia e Bosnia per le qualificazioni a Euro2020 – e poi un Europeo Under 21 che proveremo a vincere“.

Su Barella comunicati non ce ne sono stati, ma la richiesta del Cagliari per il cartellino è abbastanza importante (50 milioni): “Sono cose che fanno piacere, significa che sto lavorando bene – commenta a proposito dei rumours Barella – ma siamo impegnati con la Nazionale e poi c’è Europeo Under 21, si pensa solo a quello. Poi saranno le società e i procuratori a pensare al resto. Ora siamo focalizzati sulla Nazionale, poi si vedrà. Abbiamo un mese di ritiro davanti, il resto verrà di conseguenza“.

Federico Chiesa affronta poi le questioni legate alle parole di Percassi e alla cessione della Fiorentina: “Percassi? Lo ringrazio per il complimento, sulla seconda parte dico che per me è acqua passata, è finito tutto a settembre. Sulla possibile cessione dico che i Della Valle hanno dato tanto a Firenze, qualsiasi decisione prenderanno in futuro sono sicuro che sarà la migliore per loro“.