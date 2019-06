Ciliverghe, colpo in attacco: preso Michael Berta

Il Ciliverghe Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazione sportive del calciatore Michael Berta.

La punta classe ’94 è cresciuto nel Settore Giovanile del Brescia Calcio disputando in seguito svariati campionati di serie D con la maglia del Darfo Boario sfiorando più volte il salto tra i professionisti prima di scendere nelle ultime due stagioni in Eccellenza vestendo le casacche di Governolese e Ghedi.

“Berta è un calciatore che ho voluto personalmente, – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – e su cui credo tantissimo. Ha qualità enormi, un classico numero dieci che sta tornando di moda nel calcio e che al Ciliverghe ha l’occasione per riprendersi quei palcoscenici che ha vissuto in passato prima di scendere in Eccellenza per motivi personali. E’ un calciatore di categoria superiore che solo per traversie particolari non ha potuto fare il salto tra i professionisti. Sono sicuro sarà la sorpresa della stagione e ci regalerà grandi soddisfazioni”. “Appena mi è arrivata la chiamata del direttore ho accettato con entusiasmo. – le parole di Michael Berta – Ciliverghe è una pizza ambita dove si può fare del bel calcio e c’è tutto per allenarsi come nei professionisti. Ero alla ricerca di una nuova sfida e qui ho sentito subito grande fiducia, non mi pesa non avere la copertina del mercato, sono qui per lavorare, mettermi a disposizione dell’allenatore e dare il massimo per questa maglia. L’ambiente mi affascina molto, voglio ripagare la fiducia e non vedo l’ora inizi la stagione. Carobbio l’ho affrontato da calciatore, tutti mi hanno parlato benissimo di lui come allenatore quindi sono curioso e motivato di mettermi a sua disposizione”.