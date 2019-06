Clamoroso, dramma Palermo: il club non si iscrive, addio Serie B!

Ha del clamoroso quanto accaduto nelle ultime ore in casa Palermo. La società rosanero non è infatti riuscita a iscriversi al prossimo campionato di Serie B.

La scadenza per la domanda era fissata a mezzanotte, ma secondo le ultime indiscrezioni pare che non si sia riuscito a concludere tutto in tempo. Alla base non ci sarebbero problemi economici ma burocratici: mancherebbe infatti l’originale della fideiussione che andava presentata in Lega. La cadetteria è un miraggio per i siciliani, che negli ultimi mesi hanno vissuto continui ribaltamenti di fronte per quanto concerne la situazione societaria. Nel frattempo, c’è fermento in città: disordini dei tifosi fuori dallo stadio Barbera.

Primi interventi pubblici di Arkus Network, Salvatore Tuttolomondo ai microfoni di Sportitalia ha parlato di “problema telematico e di aver inviato tutto alle 22.59”. La Lega sta verificando.