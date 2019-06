La notizia che rimbalza quest’oggi dalla Spagna ha del clamoroso. Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo‘, i blaugrana starebbero pensando di riportare in Catalogna l’asso brasiliano del PSG Neymar.

Sarebbero tre, sempre da quanto riporta il quotidiano spagnolo, i jolly che il Barça avrebbe proposto ai francesi per cercare di convincerli a cedere l’attaccante: si tratta di Coutinho, Rakitic, per il quale è già stata presentata in passato una offerta di 80 milioni dai parigini, e Dembelè, scoperto proprio da Thomas Tuchel ai tempi dell’esperienza al Borussia Dortmund. In ogni caso la prima mossa spetta al fuoriclasse brasiliano, che deve uscire allo scoperto e convincere il Psg a lasciarlo partire.