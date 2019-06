Claudia Galanti hackerata, rubati scatti privati della showgirl: in passato flirt con Quagliarella [FOTO e VIDEO]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CLAUDIA GALANTI HACKERATA – Nuovo episodio di hackeraggio che riguarda un personaggio pubblico e che si è verificato nelle ultime ore, stiamo parlando di Claudia Galanti, showgirl che in passato ha avuto un flirt con l’attuale calciatore della Sampdoria Fabio Quagliarella. E’ stato denunciato un furto digitale come spiegato dalla stessa showgirl attraverso un messaggio su Instagram: “Qualcuno è entrato nella mia quotidianità, nelle mail, nel telefono, nei miei messaggi, nelle mie foto, in tutti i miei profili social. Si è presentato con un nickname. Mi ha tempestato di messaggi, mi ha chiesto soldi. Surreale. Ancora non sono riuscita a riavere tutto”. In alto la sexy fotogallery di Claudia Galanti in basso il video.