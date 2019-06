Condizioni di salute Maradona, si parla di Alzheimer: la risposta del suo legale

Come da lui stesso ammesso, le sue condizioni di salute hanno dovuto portare all’interruzione del rapporto con i Dorados, di cui era allenatore. Ora, su Diego Armando Maradona si sono scatenate diverse ipotesi dei media, soprattutto sudamericani e argentini. C’è chi ha parlato addirittura di possibile principio di Alzheimer.

A precisare queste indiscrezioni, tuttavia prive di conferme, ci ha pensato il suo legale e manager Matias Morla. Ecco le sue parole via Twitter: “Voglio chiarire che tutti gli esami medici svolti da Maradona non hanno dato alcuna indicazione in tal senso. Oggi Diego si prende cura della sua salute, si sta occupando del suo fisico e del suo ginocchio al fine di tornare a lavorare il più presto possibile“.