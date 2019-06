Conferenza Totti, Galliani: “Lo abbiamo cercato più volte ma era troppo legato alla Roma”

Anche Adriano Galliani, ex ad del Milan, a margine della presentazione del libro di Arrigo Sacchi , ha voluto esprimere un pensiero sull’addio di Francesco Totti alla Roma: “Noi ai tempi del Milan lo abbiamo cercato più volte, anche quando era nelle giovanili, ma lui non ha mai voluto lasciare la sua famiglia, la sua città e la sua squadra del cuore. Non ho sentito la sua conferenza stampa oggi. Spiace quanto successo a Francesco ma non voglio entrare nelle dinamiche delle altre società”.