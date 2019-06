Conferenza Totti, Malagò: “vuole sentirsi coinvolto…”

“Il futuro di Totti? Penso che lui abbia, come tanti di noi, l’esigenza e la volontà di fare qualcosa in cui si sente coinvolto e sicuro di quelli che sono i proprie mezzi e le proprie capacità”. Sono le dichiarazioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in riferimento al futuro di Francesco Totti che ha programmato una conferenza stampa per le 14 di oggi. “Sarebbe un errore se io da presidente del Coni dicessi qualcosa. L’unica cosa che dico è che ha chiesto una conferenza all’Olimpico ma c’era un concerto e mi è sembrato doveroso concedergli il Coni. E’ doveroso per un collare d’oro e un campione del mondo. E’ giusto che venga qui, questa è la casa dello sport”, conclude Malagò in occasione della presentazione del Premio Internazionale Fair Play Menarini.