Conferenza Totti, Moggi: “Pallotta e Baldini pensano solo al business ed allo stadio”

“Totti è un uomo vero che dice la verità. Lui voleva fare il dirigente per costruire una grande Roma, mentre Pallotta e Baldini pensano al business e in particolare a costruire lo stadio”. Sono le dichiarazioni dell’ex direttore generale di Roma e Juventus, Luciano Moggi, che commenta così all’Adnkronos la lunga conferenza stampa dell’ex calciatore andata in scena nella giornata di oggi. “Il problema di fondo, come ha sottolineato lo stesso Totti oggi in conferenza, è che una società non si può dirigerla da Boston, sentendo i consigli che vengono da Londra -sottolinea Moggi-. Bisogna essere sul posto tutti i giorni e non delegare. Poi non capisco tutta questa fiducia di Pallotta verso Baldini che era stato cacciato prima dalla famiglia Sensi, poi era tornato scegliendo Zeman che fu poi esonerato per i risultati negativi accumulati e ora è ancora lì come consigliere….ma non basta parlare bene inglese”.