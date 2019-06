Conferenza Totti, i tifosi della Roma: “Speravo de morì prima”

Le parole di Francesco Totti durante gli 85 minuti di conferenza al Salone d’Onore del Coni hanno scatenato i commenti dei tifosi della Roma sui social. “Ho sempre sostenuto che il male della Roma sia questa società. Sarò sempre dalla parte di Totti. Ci vedremo presto capitano, ci affosseranno ma riusciremo a rinascere!” scrive un sostenitore di Totti. “Poche, semplici parole ma lo sguardo diceva tutto. Un signore fino alla fine. Felice di averti vissuto. Mancherai tu ed il calcio romantico che hai rappresentato”, il tweet di un altro giallorosso. C’è chi, invece, non ha apprezzato le uscite di Totti: “Totti l’ho amato e lo amerò sempre, ma oggi caduta di stile. Il danno lo ha fatto alla Roma intesa come squadra, al nuovo allenatore, ai tifosi” o ancora “Di fatto ha acceso una miccia esplosiva su una società che già era bersaglio di critiche dai tifosi… non male per iniziare con il piede giusto la stagione!“.