Conte all’Inter, tutti i dubbi di Pagliuca: “è un’icona juventina…”

“Non me l’aspettavo anche se se ne parlava, Conte è un’icona juventina, ha vinto scudetti e coppe dei campioni da giocatore e da allenatore 3 scudetti di fila. È un professionista a cui piacciono le grandi sfide, quindi credo che abbia fatto la scelta giusta. Penso che i tifosi della Juventus ci siano rimasti male ma stiamo parlando di professionisti e bisogna guardare alla professionalità, ormai nel 2019 non ci possiamo meravigliare più di nulla”. Sono le dichiarazioni di Gianluca Pagliuca ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1 in relazione al nuovo progetto dell’Inter con Conte in panchina. Sulla sfida scudetto tra Juventus e Inter del 26 aprile 1998, l’ex portiere aggiunge: “La rivalità ci sarà sempre e magari ora sarà ingigantita. L’importante è che tutto questo non sfoci in violenza. La scelta di Antonio è stata ponderata, è un professionista ed è libero di fare le scelte che meglio crede. Dopo qualche vittoria anche i tifosi interisti apprezzeranno Conte”.