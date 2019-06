Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

Partita senza storia, che si sblocca dopo la mezz’ora ma che all’intervallo è già chiusa. L’uno-due dell’Algeria è infatti letale e si materializza tra 34′ e 43′: segnano Bounedjah su rigore e il calciatore del Manchester City Mahrez . Non ci sono scossoni nella ripresa, il risultato non cambia più.

Così come il 2-0 del Senegal qualche ora fa, anche l’Algeria regola col più classico dei risultati il Kenya all’esordio in Coppa d’Africa : 2-0 e primi tre punti in saccoccia.

article

10327167

CalcioWeb

Coppa d’Africa, esordio ok per l’Algeria: 2-0 al Kenya, in rete Mahrez

Così come il 2-0 del Senegal qualche ora fa, anche l’Algeria regola col più classico dei risultati il Kenya all’esordio in Coppa d’Africa: 2-0 e primi tre punti in saccoccia. Partita senza storia, che si sblocca dopo la mezz’ora ma che all’intervallo è già chiusa. L’uno-due dell’Algeria è infatti letale e si materializza tra 34′

https://www.calcioweb.eu/2019/06/coppa-africa-esordio-ok-algeria-2-0-kenya/10327167/

https://www.calcioweb.eu/wp-content/uploads/2019/06/LP_9924803.jpg

Coppa d'Africa

Mondo