Coppa d’Africa – Kenya, che rimonta: gol e spettacolo contro la Tanzania, finisce 3-2

Seconda giornata del gruppo C in Coppa d’Africa. Dopo la vittoria dell’Algeria sul Senegal nel pomeriggio, è stato il Kenya ad imporsi in serata sulla Tanzania. Gara divertente e ricca di gol: 3-2 il finale.

La gara cambia subito, in avvio, con la rete della Tanzania siglata da Msuva al 6′. A ridosso dell’intervallo, pari e nuovo vantaggio Tanzania: segna Olunga ma Samata riporta tutto come prima. Nella ripresa, però, esce fuori il Kenya che pareggia nuovamente e poi trova il gol del sorpasso: prima Omolo intorno all’ora di gioco e poi ancora Olunga a dieci dalla fine i marcatori. Molto equilibrio nel girone con Algeria a 6, Senegal e Kenya a 3 e Tanzania ferma a 0.