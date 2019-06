1 /32 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Mali travolgente all’esordio in Coppa d’Africa. Batte per 4-1 la Mauritania nella gara delle 22 valevole per la prima giornata del girone E.

La gara si sblocca verso fine primo tempo, ma all’intervallo è già in saccoccia: segnano Diaby al 37′ e Marega al 45′. Show di Traorè nella ripresa: una sua doppietta, inframezzata dall’unica rete degli avversari (di El Hacen), regala il poker ai maliani, che volano in testa al girone. In alto la FOTOGALLERY del match.