Coppa D’Africa, il Senegal non sbaglia: 2-0 alla Tanzania, a segno Keita

Esordio ok per il Senegal in Coppa D’Africa. Tutto facile per una delle favorite del torneo: contro la Tanzania finisce col più classico dei risultati, 2-0. A segno anche l’interista Keita Balde.

E’ proprio l’attaccante nerazzurro a sbloccare il match alla mezz’ora. Nella ripresa, poco dopo l’ora di gioco, il raddoppio di Diatta che chiude i conti. Il risultato non cambia più. In classifica, primi tre punti per il Senegal, in attesa di Algeria-Kenia (ore 22).

RISULTATI

1^ GIORNATA

Senegal – Tanzania 2-0

Algeria – Kenya 23/06, Il Cairo, ore 22

2^ GIORNATA

Senegal – Algeria 27/06, Il Cairo, ore 19

Kenya – Tanzania 27/06, Il Cairo, ore 22

3^ GIORNATA

Kenya – Senegal 01/07, Il Cairo, ore 21

Tanzania – Algeria 01/07, Il Cairo, ore 21

CLASSIFICA

Senegal 3

Algeria 0

Kenya 0

Tanzania 0