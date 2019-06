Coppa America 2020, la finale si svolgerà in Colombia

La finale della Coppa America 2020 si disputerà in Colombia, paese che ospiterà la competizione insieme all’Argentina. Ad annunciarlo è il presidente colombiano Ivan Duque. E’ la prima volta che questa competizione viene organizzata da due paesi. E, in attesa che finisca quella di quest’anno, la prossima edizione si svolgerà il prossimo anno per allineare la Coppa America ai campionati Europei della Uefa, ogni quattro anni e a due dalla Coppa del Mondo.

Il torneo vedrà le squadre divise in due gironi, uno in Colombia e uno in Argentina. Nel primo giocheranno Colombia, Brasile, Venezuela, Ecuador e Perù, nel secondo Argentina, Uruguay, Cile, Bolivia e Paraguay. Le due squadre ospiti – debuttanti dell’Australia e campioni asiatici del Qatar – devono ancora essere assegnate a una delle due zone.