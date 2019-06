Coppa America, il Brasile vola in semifinale: il Paraguay si arrende dopo i calci di rigore

Continua a regalare emozioni la Coppa America, la competizione è entrata ormai nella fase decisiva. Qualificazione con il brivido per il Brasile che vola in semifinale dopo una partita equilibrata contro il Paraguay e che si è decisa dopo i calci di rigore. La partita si era conclusa sul risultato di 0-0 e la Seleçao si è presa la rivincita sul Paraguay che l’aveva eliminata ai rigori nello stesso stadio nelle edizioni del 2011 e del 2015. Le due squadre non riescono sfondare, si va dunque ai penalty, per il Brasile sbaglia Firmino mentre per il Paraguay sono due gli errori decisivi, quelli di Gustavo Gomez e Gonzalez. Il Brasile vola in semifinale ed affronterà la vincente tra Venezuela ed Argentina.