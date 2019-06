Coppa America, Cavani trascina l’Uruguay al primo posto: Ecuador e Giappone eliminate

Si sono giocate nella notte altre due importanti partite valide per la Coppa America, non si ferma l’Uruguay che ha vinto contro il Cile e conquistato il primo posto del girone. Non sono mancate le emozioni nel match per il primato, Cavani e compagni avevano un solo risultato a disposizione per evitare la Colombia ai quarti di finale: la vittoria. Successo nel finale grazie ad un colpo di testa del solito Cavani, finisce 0-1 ed adesso al prossimo turno affronterà il Perù. Nell’altro match pareggio ed eliminazione per Ecuador e Giappone, vantaggio nipponico di Nakajima poi la risposta sempre nel primo tempo Angel Mena per gli ecuadoregni. Finisce 1-1, risultato che condanna entrambe.