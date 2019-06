Coppa America, che flop dell’Argentina! Ko 2-0 contro la Colombia: in gol Duvan Zapata [FOTO]

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

COPPA AMERICA – Subito flop per l’Argentina. Gli uomini di Scaloni, dominati in lungo e in largo, cedono nel finale alla Colombia che passa 2-0. Partenza negativa per la Colombia che rischia di subire gol su un’uscita avventata di Ospina, ma Aguero non ne approfitta. Al 14′ Muriel è costretto ad uscire per un infortunio muscolare, al suo posto Roger Martinez che farà le fortune dei Cafeteros. Proprio Martinez va vicinissimo al gol, ma il suo tiro a colpo sicuro viene deviato in angolo dalla difesa argentina. Passano pochi minuti e la Colombia sfiora di nuovo il gol: errore del portiere Armani in impostazione, Otamendi si lascia sfuggire Falcao che serve Martinez, chiuso ancora una volta dalla difesa albiceleste. Primo tempo in balìa dell’avversaria per l’Argentina, mai pericolosa e con un Messi, a dir poco, spento.

Nella ripresa, non basta agli argentini un buon De Paul (entrato al posto di Di Maria). Al 66′ l’Argentina ha la prima, vera palla gol con Aguero che stacca di testa, impegnando Ospina, ma sulla respinta Messi spedisce incredibilmente a lato. E’ il preludio agli ultimi 20′ di fuoco della Colombia. Sale in cattedra James Rodriguez, dopo una prima frazione sottotono. Al 71′ grande cambio di gioco del Diez per Roger Martinez che aggancia, rientra e fulmina Armani con un destro di rara precisione. Vantaggio meritato per la Colombia. All’81’ entra Duvan Zapata; all’attaccante dell’Atalanta bastano 5′ per colpire: Lerma se ne va sulla sinistra, mette in mezzo e Zapata insacca in spaccata, chiudendo i giochi. Argentina che esce con i musi lunghi e con le ossa rotte dal primo confronto. Servirà qualcosa di diverso nelle prossime gare per provare a rientrare in corsa per la qualificazione e soprattutto un Messi in formato Barcellona.