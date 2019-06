Coppa America, in semifinale sarà Brasile-Argentina: l’ultima volta andò così…

Con le vittorie contro Paraguay (ai rigori) e Venezuela (0-2), Brasile e Argentina si ritroveranno di fronte in Coppa America a distanza di 12 anni. L’ultima volta fu, infatti, nel 2007, in finale. Formazioni molto diverse e Lionel Messi unico superstite di quella gara. Il Brasile si presentava con Doni in porta, Maicon, Elano, Robinho e Vagner Love, tra gli altri. L’Argentina schierava Javier Zanetti, Cambiasso, Tevez e Messi. Il Brasile dominò quella finale, vincendo 3-0 con le reti di Julio Baptista e Dani Alves e l’autogol di Ayala. Altri tempi, altri protagonisti. Da allora le due squadre si sono affrontate 14 volte tra amichevoli e match ufficiali: il bilancio sorride ai verdeoro con 6 vittorie a 4, con 4 pareggi. Nella semifinale di questa edizione, l’Argentina proverà a prendersi la rivincita, contando anche su Messi, abbastanza anonimo fino a questo punto e desideroso di rivalsa dal 2007.